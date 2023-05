Liers Genootschap voor Geschiedenis tekent bezwaar aan tegen sloop spoorwachtershuisje

Het spoorwachtershuisje aan de overweg op de Lispersteenweg in Lier moet blijven. Dat zegt Luc Franquet van het Liers Genootschap voor Geschiedenis. "Het huisje uit 1855 is het oudste in zijn soort van het land, dat is al reden genoeg om het niet te slopen." Het genootschap heeft bezwaar ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Spoorwegbeheerder Infrabel heeft een sloopvergunning gekregen omdat het huisje in zo'n slechte staat is.