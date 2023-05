Steeds meer mensen in moeilijkheden kloppen aan bij CAW Limburg: Oekraïne- en energiecrisis grote boosdoeners 

Volgens regiodirecteur Neijens stijgt het aantal vragen al langer. "Als we in brede zin kijken, zien we dat er ook meer vragen binnenkomen over psychisch welzijn. Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij jongeren. We krijgen meer en meer vragen over stress en draagkracht. Die twee factoren beïnvloeden ook ouder-kindrelaties. Daarnaast zien we ook dat partnergeweld stijgt. In de dak- en thuislozenopvang merken we dan weer dat het basisrecht om een eigen thuis te bezitten niet meer vanzelfsprekend is in deze dure tijden. Die vijf zaken stijgen de laatste jaren zeer sterk."