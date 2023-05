Natuurpunt zoekt sponsors voor renovatie kasteel Ravestein in Boortmeerbeek

Natuurpunt is op zoek naar sponsors om het kasteel Ravestein in Boortmeerbeek om te vormen tot een bezoekerscentrum. Het kasteel staat leeg en ligt midden in de natuur. Natuurpunt wil er bezoekers ontvangen, maar er zal ook plaats zijn voor horeca en voor bedrijven of onderzoeksbureaus die bezig zijn met natuur. Voor de renovatie is 500.000 euro nodig.