Proefproject gratis ondergronds parkeren in Sint-Truiden wordt niet verlengd

De stad heeft beslist om op zaterdag geen gratis parking meer te voorzien in de ondergrondse parkings Centrum en GAZO omdat dat de stad te veel kost. Er zou ongeveer 100.000 euro per jaar uitgegeven worden aan de parkings op jaarbasis. "Ik betreur dat we het niet kunnen verlengen, maar we kunnen dit niet een heel jaar volhouden", zegt schepen voor Middenstand en Handel Hilde Vautmans (Open VLD). "We moeten op zoek naar het juiste systeem dat betaalbaar is voor onze stad. Ideaal zou zijn als shoppers punten kunnen sparen bij de handelaars om daarmee te parkeren."