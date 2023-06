Rijbewijs sneller ingetrokken en zwarte lijst voor "amokmakers" in Oost-Vlaamse recreatiedomeinen: dit verandert op 1 juni 

Voor wie een wagen met een verbrandingsmotor wil ombouwen tot een elektrisch voertuig, is er vanaf vandaag een wettelijk kader. De federale overheidsdienst Mobiliteit wil de ecologische oplossing zo toegankelijker maken.

Het zogenaamde retrofitting - het aanpassen van ouder materiaal zodat ze weer voldoen aan de moderne eisen - was in principe al mogelijk in België, maar omdat een wettelijk kader ontbrak, moesten aangepaste voertuigen in het buitenland worden goedgekeurd om daarna in ons land technisch te worden gekeurd. Een "ingewikkelde, langdurige en kostbare procedure die de meest gemotiveerde bedrijven en burgers ontmoedigde", aldus de FOD.

Een Koninklijk Besluit met wettelijk kader past daar nu een mouw aan. Het legt vast dat brandstoftanks mogen worden verwijderd en vermeldt nog een aantal technische voorschriften. Zo mogen het vermogen, de oorspronkelijke afmetingen en de technisch toelaatbare massa van het voertuig niet wijzigen.

Omdat de nieuwe regels federaal zijn, moeten de goedkeuringsinstanties voor gebruik op de openbare weg van de gewesten nu ook nog hun eigen regels publiceren. Dat zullen ze zo snel mogelijk doen, aldus de FOD Mobiliteit.