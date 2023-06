Nieuwe sluis Terneuzen loopt 1,5 jaar vertraging op en zal pas eind 2024 klaar zijn: "Geen drama, maar nadien optimaal benutten"

Voor North Sea Port zijn de gevolgen van de vertraging beperkt, al is het niet ideaal. "Hoe sneller de sluis in gebruik kan genomen worden, hoe groter het nut is natuurlijk. Met de ene zeesluis waarover we vandaag beschikken, is het niet altijd makkelijk om bij hoogtij voldoende schepen binnen te laten varen. Vooral voor de grootste schepen zijn er beperkingen. Met de capaciteit die we vandaag al zouden kunnen benutten, heeft een jaar vertraging wel nadelen. Als de nieuwe sluis er is, zullen drie keer zoveel grote schepen kunnen binnenvaren dan nu het geval is. Dat is een substantieel verschil."