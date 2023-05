Van miljarden naar miljoenen: bedrag voor consultancy nog lager volgens minister Diependaele

Volgens Diependaele hield Jambon vorige week nog een slag om de arm. De minister-president hanteerde een bredere definitie dan de minister van Financiën, aldus de woordvoerder van Diependaele. In de cijfers die de minister vandaag aanhaalt, is volgens hem alle “vervuiling” weg. Minister Crevits en Jambon namen volgens hem ook budgetten voor dienstverlening door externe bedrijven op in hun cijfers, maar die vallen in strikte zin niet onder consultancy, zegt hij.