"Hoertje van school X", "lelijk hoofd" en "pijpt voor geld": sociale media staan vol met roddel- en pestpagina's over Vlaamse scholieren

"We noemen dit expose-groepen", vertelt Catherine Van de Heyning, professor en substituut-procureur des Konings in Antwerpen. "Dat betekent dat de profielen persoonlijke informatie als naaktfoto’s, andere persoonlijke beelden, adresgegevens en roddels van en over iemand verspreiden zonder toestemming. We kennen het fenomeen al langer. Wat nieuw is nu, is dat de accounts gelinkt kunnen worden aan een school. Dat is overgewaaid van de VS, waar ze dat tea groups of school groups noemen."