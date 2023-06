Pingpongclub in Ninove is plek kwijt en dreigt na 14 jaar te verdwijnen

"We hebben amper tijd om een nieuwe locatie te vinden. Omdat de inschrijvingen voor de verschillende competities binnenkort al starten, zijn we verplicht om tegen eind volgende week al beslissingen te nemen. Als we tegen dan geen lokaal vinden, moeten we stoppen met de club. Want als we niet zeker zijn van een lokaal, moeten we onze leden de kans geven om een nieuwe club te zoeken. Anders staan ze een jaar op non-actief."