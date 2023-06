Plannen voor grote site Damman-Croes in Roeselare voorgesteld: mix van groen en wonen

Naast een woonfunctie omvat het plan ook de bouw van een nieuwe campus voor de vrije basisschool Mozaïek in Krottegem. De school heeft nu twee campussen, één in de Hammestraat en één in de Nijverheidsstraat. Alle leerlingen worden samengebracht op een nieuwe campus.

Het participatietraject voor de buurtbewoners is dinsdag op gang getrapt met een eerste infosessie. Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen ook terecht in een buurtpunt dat in de voormalige bibliotheek wordt opgezet.