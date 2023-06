Provincie doet nieuwe poging om bedrijventerrein Coupure in Oudenaarde te regulariseren

De provincie wil ook vermijden dat de milieubeweging weer bezwaren zou hebben tegen het plan. De milieuvereniging ging al 3 keer met succes in beroep tegen de vergunningen voor het terrein. Daarom doet Oost-Vlaanderen een inspanning: "We geven de compensatie die wettelijk nodig is, maar we investeren bijkomend 300.000 euro in de natte natuur van de scheldemeersen. We hebben een warm hart voor natuur en kennen het belang ervan, vandaar de extra investering."

Als alles goed gaat zal het PRUP in augustus van kracht worden. De Vlaamse overheid heeft eerst anderhalve maand de tijd om het plan te bekijken en te schorsen of vernietigen als ze het niet goed vindt. Als het is goedgekeurd komt dat in het Staatsblad en twee weken erna kan het PRUP in werking treden.