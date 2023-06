Ree en vos laten autobestuurders schrikken in Leuven

Maandagavond rond tien uuur was een 28-jarige bestuurster uit Herent geschrokken toen ze op de Meerdaalboslaan, in de buurt van de Brabanthal, plotseling een ree voor haar auto zag opduiken. De vrouw kon een aanrijding niet voorkomen. Het dier kwam met een klap op de grond terecht en overleed ter plaatse. De bestuurster was danig onder de indruk. Zij legde een negatieve ademtest af.

Op de Koning Boudewijnlaan in Leuven, ter hoogte van Imec, reed een taxibestuurder een vos aan die plotseling de rijbaan overstak. De taxi liep lichte schade op, onder meer een kapot licht en een gebarsten bumper. De aangereden vos kon er vandoor gaan en is niet meer gevonden. De taxichauffeur legde een negatieve ademtest af.