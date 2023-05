Na de buitenkant de binnenkant: haalbaarheidsstudie opgestart voor restauratie Brusselse Justitiepaleis

Voor die binnenrestauratie is nu een haalbaarheidsstudie opgestart. Het studieteam zal de huidige staat van het gebouw analyseren en op basis daarvan voorstellen uitwerken voor de aanpak van de toekomstige werkzaamheden.

De studie zelf kost 1,2 miljoen euro en zou ten laatste in het najaar van 2024 af moeten zijn. Van zodra de haalbaarheidsstudie is afgerond, zal er meer zicht zijn op de kostprijs en de planning voor de restauratie en renovatie van het interieur, laat de Regie der Gebouwen weten. In een volgende fase kan dan de eigenlijke restauratie- en renovatiestudie gebeuren. Wel is al een voorlopige raming van de kostprijs voor de binnenrenovatie bekend: tussen de 100 en 300 miljoen euro, laat het kabinet van staatssecretaris Michel weten.

Intussen staat de buitenkant van het Justitiepaleis al zo'n 40 jaar in de steigers, de voorgevel sinds het jaar 2000. De renovatie van die façade zou dit najaar moeten beginnen (eerst moesten de steigers opnieuw gerenoveerd worden), in de loop van volgend jaar zou de klus moeten geklaard zijn. "Het Justitiepaleis is een symbool van ons land. Ik ben blij vandaag te kunnen aankondigen dat we, na de volledige restauratie van de gevels, afspraak in 2024, wanneer we de eerste steigers van de gevel aan de kant van het Poelaertplein zullen weghalen, parallel de restauratie van de binnenkant van het Justitiepaleis zullen starten", aldus staatssecretaris Michel, die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen.