Grootschalige rampenoefening in woonzorgcentrum Zonneweelde in Rijmenam: "Belangrijk voor als er in de toekomst echt iets gebeurt"

In Rijmenam, bij Bonheiden, is deze voormiddag een grootschalige rampenoefening gehouden in het woonzorgcentrum Zonneweelde. In totaal namen zo'n 100 personen deel aan de oefening. Onder andere burgemeester van Bonheiden Lode Van Looy (BR30) wist niets van de oefening en kreeg vanochtend telefoon over de zogezegde brand in het woonzorgcentrum: "Voor mij was het even schrikken, maar gelukkig was het een oefening."