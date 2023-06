Rotselaar installeert twee nieuwe trajectcontroles

Automobilisten zullen zich vanaf donderdag 1 juni aan de snelheid moeten houden op de Hogeweg in Werchter en op de Steenweg op Nieuwrode in Wezemaal. Vanaf dan worden de eerste twee, van de in totaal tien, nieuwe trajectcontroles geactiveerd. De gewest- en gemeentewegen in Rotselaar ontvangen steeds meer verkeer. "We hebben snelheidsmetingen gedaan en merken dat het aangewezen is om aan verkeershandhaving te doen", vertelt schepen van Mobiliteit, Carine Goris (ROX). "Door in te zetten op automatische snelheidshandhaving op de gevaarlijke punten en de centrale assen kan de politie in de toekomst meer verkeerscontroles uitvoeren in de woonbuurten en fietsstraten.”