Schoenmuseum Eperon d'Or in Izegem maakt 3D-scan van collectie : bezoekers mogen mee kiezen 

Eperon d'Or in Izegem gaat experimenteren met vrij nieuwe technologie, die mogelijk zeer interessant is voor musea. Het wil een deel van de schoenencollectie digitaliseren door er een 3D-scan van te maken. "Dat betekent dat je die schoen vanuit alle mogelijke hoeken filmt, vanbinnen en vanbuiten en daar dan een computerbestand van maakt", zegt conservator Gertjan Remmerie. "De technologie is nog niet vaak gebruikt door musea", gaat hij verder. "We mogen dus zeggen dat we een beetje voortrekker zijn. Maar net daarom is het ook nog maar een eerste voorzichtige stap. Onze collectie bestaat uit zo'n 4.000 paar en daarvan zullen we er maar vijftig scannen. We willen onder meer onderzoeken hoe goed die beelden zijn, hoe zwaar de bestanden en hoe je ze het best kan gebruiken in de praktijk."

Zelf ziet Gertjan alvast heel wat mogelijkheden. "Om te beginnen is het als museum al interessant om zo'n 3D-scan te hebben als document om te bewaren. Het voorkomt ook dat je telkens op en af naar het depot moet om een stuk te bekijken. Maar ook voor de bezoekers zie ik heel wat potentieel. In principe moet het mogelijk zijn om al onze stukken tevoorschijn te toveren op een gsm of op een kiosk in het museum. We zullen ook veel meer kunnen tonen. Onze collectie is zo uitgebreid dat er nooit voldoende ruimte is om alles tentoon te stellen. Als de collectie gedigitaliseerd is, is dat anders."