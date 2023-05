Ontmoeting met paus werkt inspirerend: regisseur Martin Scorsese gaat nieuwe film maken over Jezus

In 1997 maakte Scorsese de film "Kundin" over het leven van de Dalai Lama en in 2016 maakte hij nog "Silence" over de vervolging van jezuïeten in het Japan van de 17e eeuw. Die film werd toen ook vertoond in het Vaticaan. Franciscus is de eerste jezuïetenpaus en ging zelf bij die orde in de hoop missionaris te worden in Japan.