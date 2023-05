Slecht nieuws voor slechtvalken: vogelgriep houdt lelijk huis in Vlaamse populatie

Reden voor paniek is er voorlopig nog niet. "De populatie is wat geëxplodeerd, fel toegenomen op een dikke twintig jaar tijd. Dat betekent dat er heel wat vogels zijn die niet broeden. We zien dat bij paren waarvan één partner zeer vroeg op het broedseizoen gestorven is, die partner zeer snel vervangen wordt door een andere die tot dan toe geen broedplaats had."

"Het is momenteel nog zeer moeilijk om in te schatten wat de gevolgen zullen zijn, maar ik schat in dat het zal meevallen. Er zullen er een paar jaar wat minder zijn dan op het hoogtepunt, maar dat zal zich herstellen, net omdat de slechtvalk hier geen vijanden heeft."