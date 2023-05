Herken jij een jonge Einstein? Solvay-archieven voortaan Unesco Werelderfgoed, ontdek hier vier absolute topstukken

Meteen na de eerste conferentie wordt een tweede gepland, die in 1913 plaatsvindt, opnieuw in het Hotel Métropole in Brussel. Het zal overigens na deze conferentie acht jaar duren alvorens er een nieuwe bijeenkomst is en daar zit de Eerste Wereldoorlog natuurlijk voor iets tussen.

Maar terug naar 1913. Na de conferentie van 1911 heeft hij al een zeer gedetailleerde brief geschreven aan Ernest Solvay. Uit dankbaarheid, want die conferentie zou een beslissende impuls geven aan zijn internationale carrière. Ook in 2013 wil Einstein graag komen. Alleen, zo verzoekt hij de Administratieve Commissie in een brief, zou hij dit jaar liever géén presentatie geven. Want, zo schrijft hij, "ik ben dit jaar al met veel werk belast". Niet gelogen, want amper twee jaar later, stelt Einstein zijn bekende algemene relativiteitstheorie voor.