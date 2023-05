Drama van gezonken boot op Lago Maggiore lijkt op James Bondscenario: "Aan boord 20 agenten van inlichtingendiensten"

Lokale media hebben dit weekend bericht over een 25-tal toeristen en bemanningsleden die een verjaardagsfeestje vierden op een gehuurde boot. Tijdens het aperitief zou plots stormweer zijn opgestoken waardoor de boot razendsnel kelderde.



Iedereen belandde in het water. Heel wat opvarenden konden de oevers, ondanks het zeer woelige water en de afstand van 150 meter, op eigen kracht bereiken. Anderen werden opgevist door de kustwacht en boten in de buurt.



Uiteindelijk kwamen vier mensen om. Over de nationaliteit en identiteit van de opvarenden was er niet meteen duidelijkheid. Nu blijken bij de slachtoffers twee medewerkers van de Italiaanse inlichtingendienst, Claudio Alonzi (62) en Tiziana Barnobi (53), te zitten. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde het overlijden van een vijftiger, een gepensioneerd lid van de veiligheidsdiensten.



Volgens de lokale nieuwssite Varese News was het vierde dodelijke slachtoffer een Russische vrouw, de partner van de kapitein..