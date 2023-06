Start aanleg van een nieuwe weg naar de toekomstige stelplaats van De Lijn, vlakbij luchthaven van Deurne

Op de Krijgsbaan (R11) in Mortsel, naast de luchthaven van Deurne, starten vandaag werken aan een nieuwe weg. Die is nodig voor de nieuwe stelplaats van De Lijn die bij de luchthaven komt. Verkeer op de Krijgsbaan moet door de werken in beide richtingen over versmalde rijstroken. De werken duren tot 25 september.