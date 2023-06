Supportersclubs KRC Genk bereiden zich voor op wedstrijd tegen Antwerp: in blauw-wit samen naar stadion wandelen 

Supportersclub Blue Tornado vertrekt vanuit het supporterslokaal "Jengske" in Bilzen samen naar de wedstrijd: "Wij gaan te voet vanuit ons supporterslokaal richting Genk", zegt supporter Wendy Bollen. "We hopen dat iedereen zich kan kleden in blauw-wit, met toeters en bellen. Vorige keer tegen Standard heeft ons dat geluk gebracht en we hopen dat het dit keer opnieuw zo is."