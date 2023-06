Sympto-thermale methode in opmars om de pil te vervangen: wat is het en is het betrouwbaar?

We moeten onze omgang met de pil veranderen, denkt ook Verhaeghe. Hij heeft het over tayloring of het op meer op maat afstemmen van pillen op personen. "We moeten streven naar meer laaggedoseerde middelen", zegt hij.

Tot slot gaat het debat rond de pil niet enkel over hormonen. Voor sommige vrouwen is het routinematig slikken van het anticonceptiemiddel ook gewoon een vervelende bijkomstigheid. Vergeetachtigheid of verwarring kan al snel leiden tot onveilige situaties.

"Ook daar zijn er voldoende alternatieven voor", zegt Cammu. "In het verleden had je al het pessarium, een soort kapje dat voor de baarmoedermond wordt geplaatst. Maar tegenwoordig heb je bijvoorbeeld ook de Nuvaring die in je vagina past. Die heeft dezelfde effecten als de pil, maar je hoeft hem maar om de drie weken te vervangen."