Nieuwe goochelclub in Middelkerke is schot in de roos: "Het is veel meer dan mensen in twee zagen"

Elke eerste maandag van de maand komen "The Monday Magicians" samen in Middelkerke. De club bestaat sinds begin dit jaar en draait op volle toeren. "We zijn intussen een toffe bende van 21 leden. We hebben zowel beginnelingen als professionele goochelaars", vertelt voorzitter Chris Toon in "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2. "De jongste is 26 jaar, de oudste rond de zeventig."

Met zijn club wil Chris goochelaars verbinden. "Elke maand worden we uitgedaagd om een truc te bedenken met een voorwerp. Denk aan een krant, een ei of tandpasta. Elke goochelaar voert zijn zelfbedachte truc op en daarna geven we punten. Dat werkt enorm inspirerend."

Al is het meer dan elkaar beoordelen. "Er is ook een vrij podium waar de leden hun sterktes kunnen tonen of nieuw materiaal kunnen testen. Afsluiten doen we met onze 'After Magic', daar toveren we geen konijn uit onze hoed, maar wel een traditioneel koud pintje."