Promo's jagen, het boodschappenlijstje en de diepvries: 7 tips om te besparen op je winkelkar nu de voedingsprijzen blijven stijgen

Ook over de grens winkelen, kan lonen. Al is dat zeker niet altijd het voordeligste, stelt Devisch. "Daar bestaan studies over. België heeft in principe heel competitieve prijzen. Ik zie dat het hier soms goedkoper is dan in het buitenland. Het is vergelijken, je moet zeker niet voor dagelijkse aankopen de grens over, ga specifiek voor bulkdeals."