Wat kan je doen als jij of je kind slachtoffer wordt van pestaccounts? En wat kunnen omstaanders betekenen? 

"Je vertellen wat er is gebeurd, is al een grote stap voor je kind", vult Niels Van Paemel aan. "Neem daarom niet zomaar beslissingen in naam van je kind. Zeker als zeer persoonlijke foto’s zoals naaktbeelden online gedeeld zijn. Je kind is de controle verloren over een situatie, dus nu moet je hem of haar opnieuw in de "driver’s seat" zetten. Bel niet meteen naar de politie, maar luister naar wat hij of zij zelf wil doen om het aan te pakken."