Uitbater Gentse Blaarmeersen past uitgang zwemzone aan: "Amokmakers drongen zondag langs daar binnen"

Na de overlast zondagnamiddag in het Gents recreatiedomein Blaarmeersen, hebben de stad en uitbater Farys beslist enkele aanpassingen te doen. Omdat zondag een groep jongeren via de uitgang is binnengegaan, komt daar extra security. Farys bekijkt ook hoe het die uitgang kan aanpassen zodat niemand van buiten naar binnen kan. Je mag alleen maar zwemmen in de Blaarmeersen als je je hebt geregistreerd en betaald aan de ingang.