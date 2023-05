UZA in Edegem neemt elektrische MUG in gebruik: "De eerste van het land op de openbare weg"

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen neemt vandaag een nieuw MUG-voertuig in gebruik die volledig elektrisch rijdt. "Dit is uniek, niet alleen voor het UZA, maar ook voor het gezondheidslandschap in Antwerpen en in Vlaanderen", zegt een opgetogen CEO Marc Peeters. "Het is weer een stap richting duurzaamheid die we allemaal aan het zetten zijn in onze maatschappij."