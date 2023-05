14.000 vacatures in de bouwsector en dat maakt dat werven "later of helemaal niet worden opgestart"

"Daarom moeten we de troeven van de bouw veel meer in de verf zetten: het gaat om gediversifieerd werk dat steeds technologischer, properder en minder zwaar is. Bovendien zijn de arbeiders uit de bouw - na die uit de chemie - de best betaalde arbeiders en genieten ze van veel sociale voordelen”, aldus Demeester.



De bouwfederatie mikt uitdrukkelijk op jongeren en zal bijvoorbeeld deze zomer aanwezig zijn op festivals als Suikerrock en Couleur Café.