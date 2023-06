Veertiger geïnterneerd na mesaanval op cipier in Merksplas

Schuldig aan bedreigingen, slagen en verwondingen en een internering. Dat is het verdict van de rechter in Turnhout voor een 43-jarige man uit Antwerpen die op 1 februari vorig jaar een cipier verwondde tijdens een aanval met een mes. De gevangene stormde in de gevangenis van Merksplas tijdens de etensbedeling op een cipier af met een mes dat hij uit de bestekbak nam.

De cipier raakte bij de aanval gewond. Twee collega’s probeerden de veertiger te overmeesteren, zonder succes. Hij bleef wild tekeergaan. Pas toen de noodbel werd ingedrukt, liep de gevangene met schuim op zijn mond terug naar zijn cel. De rechter verklaarde de man schuldig aan bedreigingen en slagen en verwondingen. Hij wordt ook geïnterneerd.