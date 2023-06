Veilig achter slot en grendel? Eén op de vijf gedetineerden wordt slachtoffer van diefstal in de gevangenis

De studie is gebaseerd op zelfrapportage. Daardoor zijn de antwoorden per definitie subjectief. Het onderzoek geeft enkel aan hoe gedetineerden het zelf beleefd hebben. Maar hun ervaringen worden in de studie niet onafhankelijk bevestigd door bijvoorbeeld vaststellingen van de directie of van de politie. In de praktijk is het zo dat de gevangenisdirectie bij ernstige feiten zelf ook aangifte doet. Dat zijn ze verplicht. Elke ambtenaar die in de uitoefening van zijn functie kennis krijgt van een misdaad, moet daarvan de procureur des Konings inlichten. Een gedetineerde kan ook altijd zelf klacht neerleggen.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen september 2021 en september 2022. Er werd gepeild naar vier vormen van slachtofferschap. Dat deed men aan de hand van omschrijvingen van incidenten. De gedetineerden moesten dan aangeven of ze in de voorbije twee maanden wel of geen slachtoffer werden.