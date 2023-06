Vijf Limburgse parken maken kans op erkenning: Wat kan je er zien en wat maakt ze uniek?

Landschapspark Hart van Haspengouw strekt zich uit over een groot aantal gemeentes en steden, van Hasselt tot Sint-Truiden en Tongeren. Het glooiende landschap werd mee bepaald door de vallei van de Herk en de Mombeek. Cultureel is Haspengouw dan weer mee gevormd door het fruitspoor en de Romeinse weg.

"Haspengouw is nu al zeer populair bij toeristen en heeft veel troeven", zegt Tine Rijvers van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. “Er is veel bijzondere natuur met zeldzame diersoorten, maar er is ook veel geschiedenis en die kan je nog zien in het landschap. Dat gaat van de Romeinse overblijfselen tot de kastelen van het graafschap Loon of het religieus erfgoed dat vaak gelinkt is aan Luik. En daarnaast hebben we fantastische streekproducten, dus mensen die van het leven willen genieten moeten in Haspengouw zijn.”

Toeristische blikvangers zoals het doorkijkkerkje in Borgloon of de landcommanderij Alden Biesen zijn over heel Vlaanderen bekend. "Maar de erkenningsaanvraag dient een hoger doel", zegt Tinne Rijvers: “Haspengouw is een landbouwlandschap en het zijn de landbouwers die het landschap maken en in stand houden. Met de erkenning kunnen we ervoor zorgen dat natuur, erfgoed en landbouw elkaar versterken in onze regio.”