Vissersclub Wemmel moet op zoek naar nieuwe visvijver: "Dieven gaan er met onze karpers vandoor, het is een lekkernij in Oost-Europa"

"Momenteel organiseren we geen viswedstrijden meer op onze visvijver in Wemmel en zetten we er ook geen vis meer in uit. Een karper is een dure vis in aankoop, voor een exemplaar van 10 kilo betaal je zo'n 200 euro", weet ondervoorzitter Wauters.

De Wemmelse Vissers wijken daarom noodgedwongen uit naar andere visvijvers. "We huren nu vijvers in de buurgemeenten, zoals in Gooik, om daar toch wat te kunnen vissen. Maar het is spijtig om zelf een vijver in je gemeente te hebben, maar die niet te kunnen gebruiken. Dat doet pijn."

Wauters vermoedt dat de karpers gestolen worden om opgegeten te worden. "We eten die vissen niet in België, maar blijkbaar zijn er toch mensen die die vissen eten. Nochtans moet die vis echt een grondsmaak hebben, die zit de hele dag in de modder. Ik vind het degoutant. "