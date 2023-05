Volgend jaar opnieuw Mariaprocessie in Halle na vijf jaar onderbreking

"Donderdag 1 juni is de startvergadering en het eerste wat we gaan doen is de kleding bekijken" aldus deken Guy De Keersmaecker : "Het scenario is alvast klaar. Het Mariabeeld in de basiliek van Halle kreeg in 1874 in opdracht van paus Pius IX een kostbare kroon op het hoofd. Deze plechtige kroning net als de historische stoet die 150 jaar geleden uitging, laten we in 2024 opnieuw plaats vinden in Halle. Het enthousiasme in ons team is groot!"