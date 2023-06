Animal Rescue Service bevrijdt vos uit illegale klem in Rotselaar

In Rotselaar is vrijdag een vos met zijn pootje vastgeraakt in een oude klem. Opmerkzame buurtbewoners hadden gezien dat het dier in de problemen zat. Ze belden Animal Rescue Service (ARS), die waren snel ter plaatse. "Gelukkig zaten enkel zijn tenen vast in de klem. De vos was nog mobiel toen we hem konden bevrijden", vertellen ze.