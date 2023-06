Vrouwen uit Pelt en Hasselt veroordeeld voor dierenverwaarlozing

De vrouw van 70 uit Pelt hield bijna 150 dieren, vooral pluimvee: 23 hoenders, 7 kalkoenen, 45 eenden en 4 ganzen, maar ook 53 veeltepelmuisjes, 2 lori's, 2 grasparkieten, 1 kakariki, een valkparkiet, 2 kookaburra's en 5 honden. Tijdens een controle van de dienst Dierenwelzijn op 23 maart 2023 bleek dat ze allemaal in erbarmelijke omstandigheden leefden tussen massa's afval en rommel. Haar huis en de tuin stonken naar uitwerpselen en waren smerig.

Volgens het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder hadden de kippen een "body condition score" van 1 op 5. "De vrouw liet de dieren aan hun lot over. Ze toonde zich niet bereid om ook maar iets te veranderen of om een inspanning te doen voor de verzorging van de dieren", zei de strafrechter. Hij veroordeelde vrouw tot een boete van 2.000 euro boete. Ze mag gedurende vijf jaar geen dieren houden.