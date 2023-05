Moet ik de energiepremies van vorig jaar aangeven aan de belastingen?

Wie "te veel" verdient, zal via zijn belastingafrekening automatisch belast worden op de premie. De fiscus weet namelijk via je energieleverancier of je een premie kreeg of niet én weet ook of je inkomen boven bepaalde inkomensgrenzen ligt.

Voor een alleenstaande ligt de inkomensgrens op 62.000 euro netto belastbaar inkomen per jaar. Het gaat dus niet alleen om je loon, maar huurinkomsten tellen bijvoorbeeld ook mee. Voor een koppel - wettelijk samenwonend of gehuwd - is de inkomensgrens 125.000 euro. Per persoon ten laste, komt er nog 3700 euro bij. In co-ouderschap halveert dat bedrag tot 1850 euro. Maar zit je boven die grenzen, dan staat de te belasten premie in je aangifte.