Vijver langs bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel erkend als speelvijver: "Heel de zomer toegankelijk voor verfrissing"

Dat er geen redders aanwezig moeten zijn aan De Watersnip in Koersel is ook goed nieuws voor de Paalse Plas in deelgemeente Paal. Om daar te kunnen zwemmen zijn redders wel verplicht. "Net zoals voor veel andere gemeenten is het voor Beringen een hele opgave om genoeg redders te vinden", geeft De Weyer toe. "Nu er geen redders meer nodig zijn in Koersel kunnen we ze allemaal inzetten aan de Paalse Plas, want daar zijn ze nu eenmaal onmisbaar door de diepte en de opbouw van de zwemvijver."