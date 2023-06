Wolf bijna in Oost-Vlaanderen?

Wolven hebben veel ruimte nodig. 20.000 hectare met rustplekken waar amper iemand komt, dat heeft de wolf nodig, legt Jan loos uit. "Die gebieden zijn hier niet." De wolf komt mogelijk al van diep in Frankrijk. "Het is mogelijk dat hij hier wat blijft hangen om op krachten te komen. Zich hier settelen, dat zien we niet gebeuren. Wellicht zal de wolf doortrekken op zoek naar een groot leefgebied in Europa."

De wolf liep tot nu toe van de westhoek richting het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. "Maar hij kan op de Westerschelde botsen en afbuigen naar de provincies Antwerpen of Vlaams-Brabant, hij kan richting Limburg gaan, maar daar zit al een roedel dus daar is hij niet welkom. Het is niet te voorspellen, hij kan ook naar Nederland of terug naar Frankrijk."