Studeren in een rusthuis? Dat kan bij Edouard Remy in Leuven, ze bieden zelfs koffie aan

De studenten reageren enthousiast. "We hadden een folder gekregen waarop stond dat er hier studieplekken waren", legt een studente uit. "Het leek ons fijn om op een andere locatie te gaan studeren om de motivatie hoog te houden. En het is een unieke studieplek mét gratis koffie."

"Hiervoor gingen we meestal studeren in een koffiebar of in de bib", gaat de studente verder. "Of aan de keukentafel op kot, maar daar is de productiviteit tijdens de blokperiode ver te zoeken."