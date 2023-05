Zuid-Afrika geeft president Poetin diplomatieke onschendbaarheid en maakt zo mogelijk weg vrij voor bezoek

In maart heeft het ICC een arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd omwille van de vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne. Zuid-Afrika erkent de legitimiteit van het Internationaal Strafhof en is dan ook verplicht om Poetin te arresteren als hij in het land is.



Maar de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa kondige als reactie op het arrestatiebevel aan dat het land uit het ICC zou stappen. Toch draaide Ramaphosa wat later bij en zei hij dat ze het ICC toch blijven erkennen.