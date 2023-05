Zus en beste vriend getuigen over vrijlating van Olivier Vandecasteele: "De nachtmerrie is voorbij"

"Ik heb zo vaak over dat moment gedroomd de afgelopen maanden. De dag dat het er dan is, is het gevoel nog honderd keer sterker", vertelt zijn zus Nathalie Vandecasteele over de omhelzing met haar broer vrijdagavond op het tarmac in Melsbroek. Ze werd vrijdagochtend om 8.30 uur ingelicht door de premier over de terugkeer van haar broer. “Het was het einde van een nachtmerrie.”