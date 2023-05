20 vrije dagen voor medewerkers stad Gent die van geslacht veranderen: "Voor consultaties die niet buiten de kantooruren kunnen"

"We hebben verschillende personeelsnetwerken, met diversiteit op veel vlakken", legt El-Bazioui uit. "En daar zagen we dat de vraag leefde om specifiek daarrond een beleid te gaan voeren. Daarop zijn we gaan praten met experten en middenveldorganisaties. Uit een anonieme bevraging leerden we ook dat van onze 7.000 ambtenaren al zeker 125 zich identificeren als LGBTQIA+."



Ook het taalgebruik in het personeelsbeleid wordt meer genderneutraal, met bijvoorbeeld "zwangerschapsverlof" in plaats van "moederschapsverlof", en "geboorteverlof" in plaats van "vaderschapsverlof".