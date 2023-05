Man (21) gooit ammoniak in gezicht tijdens ruzie in Antwerpen en moet 6 jaar in de cel

De feiten dateren van 1 oktober 2022, toen twee dakloze mannen ruzie kregen in de Lange Zavelstraat in Antwerpen. Een getuige filmde hoe de beklaagde de inhoud van een fles naar een andere man gooide. Het slachtoffer viel op de grond en werd meermaals op het hoofd geslagen en gestampt. Toen het slachtoffer wilde uithalen met een mes, gooide de beklaagde opnieuw de vloeistof in zijn richting. De beklaagde was een jongeman van 21. Hij vluchtte weg en het slachtoffer, een man van 32, bleef roerloos op de grond liggen.