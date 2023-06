Aalst toont staatsieportret vermoorde oud-burgemeester Ilse Uyttersprot: "Ze staat er zo positief op als ze was"

Naast moeder Suzanne en schilder André, hielp burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) van Aalst mee om het doek voor het eerst te tonen. "We vonden het belangrijk om voor Ilse Uyttersprot een moment van eerbetoon te houden", zegt D'Haese. "Nu dit ongeveer samenvalt met de start van het assisenproces, is het natuurlijk niet evident voor de familie. Maar we willen zo ook over alle politieke meningsverschillen heen steun geven aan de nabestaanden. Want zo’n proces is voor hen wellicht een rollercoaster aan ervaringen en emoties."

Het schilderij komt, net als de andere staatsieportretten, in een gaanderij in de vernieuwde Pupillensite in Aalst.