Slachtoffers van gijzeling in drugsmilieu nu zelf veroordeeld voor aanslag in Deurne

De familie is gekend voor internationale drugshandel en werd al meermaals het doelwit van aanslagen. Ze had daarom zelf bewakingsteams opgericht om haar adressen te beschermen. In de nacht van 9 augustus 2022 werden drie jongemannen door zo'n team betrapt toen ze het woord 'dief' op de gevel spoten en een voertuig van de familie in brand probeerden te steken in de Van Lissumstraat in Deurne.