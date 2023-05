Pommelien Thijs uit ongenoegen na misvatting over diagnose: wat is het verschil tussen ADD en ADHD?

Een diagnose kan volgens Vertessen zeker zinvol zijn, maar enkel als de persoon in kwestie daarmee geholpen is. "Als een kind er ongelukkig door zou worden, heeft het op dat moment in het leven geen zin. Er kan ook nog op een later moment een diagnose gesteld worden als dat nodig blijkt."

"De diagnose is wel voor iedereen anders", stelt Vertessen. De stoornis komt vaker voor bij jongens dan meisjes en symptomen kunnen ook afnemen op volwassen leeftijd. "Het kan zijn dat je er meer last van hebt als kind en het daarna wegneemt en je de diagnose eigenlijk niet per se meer hebt."