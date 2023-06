Crisis in Burkina Faso is de meest verwaarloosde ter wereld: "En dat is een bewuste keuze"

Wat is er aan de hand in Burkina Faso?

De ontheemdingscrises in Burkina Faso is het resultaat van een complex conflict in de Sahel, een landstreek in Afrika. Het geweld startte in 2012 in Mali, maar heeft zich in 2019 verspreid naar buurlanden Burkina Faso en Niger. Tot op vandaag flakkert het geweld tussen regeringstroepen en rebellengroepen er voortdurend op.

Sommige gewapende groeperingen maken gebruik van etnische spanningen om steun te werven en verdeeldheid te zaaien. Ook verschillende gewapende groeperingen die banden hebben met ISIL (Islamitische Staat) en Al-Qaeda mengden zich in het strijdgewoel. Aanslagen die door de terroristische groeperingen werden gepleegd, hebben al aan honderden, zo niet aan duizenden mensen het leven gekost.