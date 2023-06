"Age checker" op Brugse fuiven gaat na of jongeren oud genoeg zijn voor alcohol

De leeftijd controleren van jongeren is niet vanzelfsprekend op een fuif. Omwille van de privacywet mogen organisatoren niet vragen om hun identiteitskaart te laten zien. Die geeft te veel informatie prijs. Ze mogen gasten wel vragen om hun leeftijd te bewijzen. En dat kan dus met de "age checkers". Als jongeren daar hun digitale identiteitskaart in steken, laat die enkel zien in hoeverre ze al alcohol mogen drinken.

Wie volgens het toestel -16 is, krijgt een rood bandje, waarmee je niks van alcohol kan bestellen. Wie tussen de 16 en de 18 is, krijgt een oranje bandje, waarmee je gewone alcohol kan kopen, maar geen sterke drank. Wie ouder is dan achttien krijgt een groen bandje, waarvoor geen beperkingen gelden.

Organisatoren van fuiven zullen de "age checkers" kunnen uitlenen bij de stad.