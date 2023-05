Minder fruit en meer groenten voor mensapen van ZOO Antwerpen en Planckendael: "We zien gezondere en minder agressieve apen"

De mensapen kregen hun nieuw dieet vanaf januari. Na een overgangsperiode van acht weken, zodat de apen tijd hadden om zich aan te passen aan de nieuwe voeding, zitten de apen volledig op het groentedieet sinds maart. Nicky Staes merkt al veel vooruitgang. "De agressie is verminderd, maar ook zien we meer activiteit bij de apen, waardoor ze minder krabben door stress. De dieetwijziging komt de dieren ten goede." Wel zijn de apen niet allemaal even enthousiast over elke groente. "Spinazie viel minder in de smaak, dat hebben we dus uit hun dieet gehaald."